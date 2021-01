Tchad : la CPE accueille deux nouveaux partis politiques

La Coalition des partis émergents (CPE) a animé une conférence de presse ce vendredi 29 janvier 2021 pour annoncer l’adhésion de deux nouveaux partis politiques au regroupement

Les deux nouveaux partis politiques qui intègrent cette coalition sont entre autres, Mouvement du peuple pour la justice et l’égalité (MPJE) de Mahamat Mahamat Ngare et le Parti écologiste pour le développement au Tchad (PEDT), de Djimadoum Joseph Sarirangarti

Avec ces deux nouveaux la CPE compte cinq partis politiques en plus du Parti socialiste tchadien (PST) de Nguero Reniko, l’Union des démocrates et socialistes (UDS) de Djibrine Hisseine Moursal, et le Parti du peuple pour le changement démocratique (PPCD) d’Abdraman Mahamat Abba.

Le coordonnateur du CPE, Abdraman Mahamat Abba, par ailleurs président du PPCD a expliqué que la CPE se veut une coalition qui rassemble toutes les couches de la société tchadienne pour une alliance forte. Il estime qu’il ne sert à rien d’aller aux élections en rangs dispersés.