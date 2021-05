Tchad : la coordination MPS du Mayo-Kebbi Est soutient le CMT

Au cours d’un point de presse organisé le 12 mai 2021 à Bongor, la sous coordination JPS/MPS du Mayo-Kebbi Est a décidé d’apporter son soutien au Conseil militaire de transition (CMT)

Les coordonnateurs du Mouvement patriotique du salut des quatre départements de la province du Mayo-Kebbi Est ont fait savoir ce jour qu’ils soutiennent la nouvelle équipe gouvernementale.

Dans sa déclaration de circonstance, le coordonnateur JPS/MPS de la province du Mayo-Kebbi Est, Hinamari Pascal a estimé que : « le dialogue proposé dans la charte de la Transition est la seule voie de sortie glorieuse du Tchad et des Tchadiens ». Il croit en la volonté du CMT d’organiser un dialogue inclusif.

« Le CMT comme indiqué dans la charte de transition est ouverte au dialogue et à tout le monde pour toute idée constructive. Les consultations avec les organisations des jeunes et autres et autres, pour la bonne marche de processus démocratiques, se poursuivent et, nous devons nous mobiliser pour la réussite de ces consultations entreprises par le premier ministre de la transition », déclare le coordonnateur JPS/MPS de la province du Mayo-Kebbi Est

« Nous devons à tout prix construire la paix et le vivre ensemble. Préservons jalousement la paix, car elle constitue un élément essentiel, sans lequel aucun projet de développement n’est possible », poursuit-il. Hinamari Pascal invite les jeunes de la circonscription à la vigilance.