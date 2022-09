Tchad : la convocation contre Succès Masra suspendu

L’annonce a été faite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. La convocation est suspendue alors que Succès Masra entendait se rendrait au Tribunal ce jour.

Dans l’intention de permettre le bon déroulement du Dialogue en cours, la convocation adressée au président des Transformateurs, Succès Masra est suspendue. Il devait se présenter ce lundi 12 septembre 2022, devant le procureur. « Le procureur de la république a envoyé un message au collectif des avocats défendant le président des transformateurs qu’il suspendait jusqu’à nouvel ordre sa convocation afin de permettre au dialogue de se dérouler sereinement. », fait savoir le ministre de la Communication.

D’après lui, le présidium du dialogue a souhaité un climat de retenu afin de permettre un bon déroulement du DNIS.

« Malgré cela, les dirigeants de ce parti, non content de ce climat de pose et de recherche de la sérénité indispensables face aux enjeux que nous vivions, profitent de la suspension de cette convocation pour continuer à mettre de l’huile sur le feu et à se victimiser à outrance.» Indique Abderaman Koulamallah

« La position de la justice et la retenue dont fait preuve le gouvernement ne sont ni une faiblesse, ni un renoncement à l’état de droit. La démocratie c’est aussi la responsabilité de chacun. L’état de droit s’affirmera et à trop jouer avec le feu on finit par se brûler. », note ministre de la Communication.