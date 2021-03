Tchad : la connexion internet n’a pas encore été rétablie

La connexion internet et le réseau téléphonique sont coupés au Tchad depuis le 28 février 2021. Il est impossible de contacter les populations de N’Djamena et de certaines localités ce jour.

Malgré les appels incessants des abonnés et des internautes, les opérateurs de téléphonie au Tchad n’ont pas encore libéré la connexion. Il est également difficile d’émettre ou de recevoir un appel à partir des réseaux des deux compagnies de télécom.

Aucune communication officielle n’a été faite pour situer les usagers inquiets depuis dimanche.

D’après certains usagers, ce trouble serait lié à l’attaque meurtrière d’hier chez l’opposant politique, Yaya Dillo Djerou Betchou. Lequel a été à l’origine du meurtre de sa maman, son enfant et ses proches. La ville de N’Djamena et certaines localités sont jusqu’ici privées de communication avec l’intérieur et l’extérieur