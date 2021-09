Tchad : la Confédération indépendante des syndicats donne un préavis de grève d’un mois

Elle s’est réunie le 1er septembre 2021 pour analyser la situation sociale du pays. La Confédération indépendante des syndicats (CIST), regrette que les nouveaux dirigeants n’aient fait aucun effort face à la situation que traverse le pays

A l’issue de la rencontre du 1er septembre, sur l’analyse de la situation sociale, la CIST accuse le Conseil militaire de transition et son gouvernement de n’avoir fait : « aucun effort pour décrisper la situation sociale n’est perceptible et la cherté de vie devient insupportable ». La confédération des syndicats note également que le président du Conseil militaire de transition, n’a pas respecté les termes du Protocole d’accord du 09 janvier 2021.

Le bureau exécutif du CIST estime que attendre la bonne volonté des autorités en place, c’est peine perdue. Ainsi, la Confédération indépendante des syndicats donne un (01) mois ferme, en guise de préavis de grève, au CMT et à son gouvernement pour trouver une solution à ces revendications. En cas de non satisfaction et passé ce délai, la Confédération indépendante des syndicats du Tchad se verra dans l’obligation d’appeler ses militantes et militants à des actions de masse et tient pour seul responsable le CMT et son gouvernement de tout ce qui pourra advenir

La CSIT exige entre autre :