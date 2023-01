Tchad : la commune de N’Djamena adopte un budget de plus de 15 milliards Fcfa

A l’issue de la session ordinaire du 24 janvier 2023, les conseillers municipaux de la commune de la ville de N’Djamena ont adopté le budget primitif de l’année en cours.

Le budget 2023 de la commune de N’Djamena s’élève à 15.216.753.545 FCFA. La maire de la ville de N’Djamena, Bartchiret Fatimé Zara Douga, par ailleurs présidente du conseil municipal a fait plusieurs promesses. Lesquelles sont contenues dans les recommandations arrêtées.

Elle s’engage entre autres à, mettre un accent particulier sur l’enlèvement des ordures, l’hygiène et l’assainissement, l’éclairage public, l’entretien des routes et la sécurité des biens et des personnes.

La patronne de la commune de la ville de N’Djamena entend également, récupérer les réserves municipales occupées anarchiquement et suspendre les travaux d’attribution des parcelles du marché Dembé 2.