Tchad: la CNPS et la Fondation Rothschild signent une convention pour les évacuations sanitaires

Le document a été paraphé le 02 mars, par Julien Gottsmann de la Fondation Rothschild et Ahmat Khazali Acyl de la CNPS.

En effet, cette nouvelle signature témoigne de la confiance croissante accordée par les pays africains à Paris Hospital Foundations (PHP). Ainsi, les atouts de PHF sont importants. Il s’agit d’une expertise médicale large, ses 3 hôpitaux couvrant la quasi-totalité des spécialités médicales et chirurgicales et un statut privé à but non lucratif.

Ainsi, ledit statut garantit une réactivité incomparable et une grille tarifaire unique et transparente, pour les salaires des praticiens. Par ailleurs, au-delà de la qualité médicale de la prise en charge, l’organisation proposée par PHP correspond aux attentes de ces patients. En fait, il établit un point de contact unique pour les formalités administratives. Le lien direct et rapide avec les équipes soignantes et une prise en charge complète en France, qui démarre dès l’accueil à l’aéroport.

Bref, la plateforme s’inscrit au cœur du dispositif « French Healthcare » lancé par le Gouvernement. Il vise à promouvoir à l’international, l’excellence et le savoir-faire français en matière de santé.