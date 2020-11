La commission nationale des droits de l’Homme (CNDH) organise du 17 au 18 novembre 2020, une formation de ses commissaires pour imprégner ces derniers sur le cadre légal des échéances électorales qui se pointent à l’horizon

La CNDH entend à travers cette formation faire naitre un »climat de sécurité électorale », explique Djidda Oumar Mahamat, directeur de la commission. Cette séance de travail vise également à édifier les commissaires sur l’observation des violations via le monitoring des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pendant les élections et le contentieux électorale.

Cette session de recyclage permettra d’instaurer un climat de confiance entre les acteurs impliqués dans les élections et l’environnement politique

Ce travail est organisé en collaboration avec le PNUD, acteur clé dans l’organisation des élections au Tchad et la commission électorale nationale indépendante (Ceni). Il s’inscrit dans le cadre de l’organisation des élections consensuelles, apaisées, transparentes et conformes aux standards internationaux.

Le président de la Ceni, Dr Kodi Mahamat salue la plus-value qu’apporte la CNDH dans l’organisation et le suivi des élections au Tchad. Il a également invité les bénéficiaires à s’inspirer du cadre d’analyse et des perspectives la CNDH propose sous fondement juridique.