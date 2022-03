Tchad : la CNDH a pris part à l’atelier de formation des formateurs des Forces de Sécurité Intérieure

Sur invitation du Représentant du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme, le Président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat, a pris part ce matin, mardi 22 mars 2022, à l’Atelier de formation des formateurs des Forces de Sécurité Intérieure au Droit International des Droits de l’Homme.

L’Atelier, organisé à l’Hôtel de l’Amitié (Ledger Plaza), avait pour objectif général de créer un vivier de talents et un pool de formateurs en Droit international des Droits de l’Homme (DIDH), y compris sur les violences basées sur le genre (VBG) au sein des grandes Académies et Ecoles de formation des FSI tchadiennes. La finalité de cet atelier est de rendre ces formateurs capables à leur tour de restituer les enseignements dispensés, dans le but de renforcer les capacités des FSI sur le respect des Droits de l’Homme lors des opérations d’application de la loi.

Ont pris part à cet Atelier à titre de participants des représentants des Groupements des Ecoles de Gendarmerie, de l’Ecole de Police, de la Police judiciaire, de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNTT), du Groupement Mobile d’Intervention de la Police (GMIP), de l’Unité Spéciale de la Police (USIP), du Groupement Spécial d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GSIGN) de la Brigade Urbaine de la Gendarmerie et du Groupement Spécial Anti-Terroriste.

L’Atelier est prévu pour durer 32 jours et se terminer le 25 mars 2022.