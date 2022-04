Tchad : la Chine remet des kits sanitaires au ministère de la Santé

Le ministre de la Santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdel-madjid Abderahim a réceptionné ce vendredi 22 avril, un lot des médicaments, des équipements médicaux et consommables, offerts par la République populaire de Chine à l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine.

Le don remis par l’ambassadeur au ministre de la santé publique et de la solidarité nationale est d’une valeur de plus de 43 millions de FCFA.

Le chef de la17eme mission médicale chinoise Xu Guorong a expliqué le rôle joué par son équipe dans l’amélioration de l’offre des soins et salué ensuite le sens de responsabilité dont fait montre le personnel de cet hôpital.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad Li Ji Jing a largement parlé de la coopération entre son pays et le Tchad, fruit dit-il de la construction de l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine mais aussi de la continuité de l’apport apporté a cette structure sanitaire sur le plan des ressources humaines et matériels.

Le diplomate chinois a reconnu la générosité et l’accueil du peuple tchadien aux différentes missions médicales ennoyées par son pays dans le cadre de la coopération sanitaire.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale s’est réjoui de cet élan amical et fraternel de la Chine en faveur du peuple tchadien qui vient renforcer les efforts du Gouvernement en matière de bien-être sanitaire. Cet apport n’est pas le premier du genre a ajouté Dr Abdel-madjid Abderahim qui a rappelé le soutien de la République populaire de Chine pendant le moment difficile de la pandémie de covid-19.

La coopération entre les deux pays est exemplaire, agissante, fructueuse et sincère a souligné le ministre de la santé publique et de la solidité nationale.

Dr Abdel-madjid Abderahim a encouragé également le dynamisme et la franche collaboration qui animent les équipes médicales tchadiennes et chinoises de cet hôpital qui constitut un pilier au système de santé et nécessite une extension pour plus de réponse aux sollicitations des populations.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale a salué l’abnégation du personnel et l’a invité à maintenir le cap tout en respectant les principes qui régissent le métier mais également les protocoles de prise en charge des patients.