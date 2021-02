Un atelier de renforcement de capacités des membres de la Céni sur la préparation des opérations de vote, s’est ouvert ce mercredi 17 février 2021 à N’Djamena. Cette formation s’inscrit dans le chronogramme de la commission

Le président de la Commission électorale indépendante (Céni), Kodi Mahamat Bam a donné ce jour, le coup d’envoi des travaux de renforcement de capacités des membres de la Céni. L’atelier est axé sur la préparation de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Cette formation vise à outiller les membres de la Céni des techniques devant les permettre de maitriser les activités électorales conduisant à l’opération de vote, connaitre l’ensemble des documents électoraux, éventuellement de s’approprier de la stratégie de sécurisation du processus électoral

Le président de la Céni, explique qu’il s’agit de faire comprendre, le rôle et la responsabilité des différents partis prenantes, de maitriser le mécanisme, de remonter les données électorales. Il invite les participants à relever les défis et contraintes et éventuellement de proposer des solutions ou des recommandations.

Les participants sont entre autres, les 31 membres de la Céni, les 23 présidents provinciaux et 5 membres du bureau permanent des élections

Dans son allocution, le Représentant adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Yahya Amadou Ba a indiqué qu’ : « il est plus que nécessaire que les membres de l’institution en charge de l’organisation et la supervision du processus électoral parviennent à une parfaite compréhension du rôle qui est le leur dans la mise en œuvre des activités préparatoire au jour du scrutin. ». Il estime que cela peut réduire les dysfonctionnements qui pourront survenir.