Tchad : la Cascidho recycle les observateurs électoraux

Le coordonnateur de la Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’homme (Cascidho), Mahamat Dingadjimbaye a annoncé ce 1er février, une caravane de formation pour les observateurs électoraux

C’est une campagne d’éducation civique et d’observation en prélude aux élections prévues cette année. Cette séance de formation vise à outiller les observateurs des élections afin de parvenir à des élections libres, apaisées et transparentes, note Mahamat Dingadjimbaye, coordannateur de la Cascidho.

D’après lui, cette caravane dénot de la volonté de la Cascidho à former, informer, conscientiser les populations sur leurs droits et devoirs en période électorale.

Le Coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l’homme, invite les tchadiens à cultiver la non-violence et à consolider l’unité nationale plutôt que de se laisser entrainer par la désinformation et la violence qui pourraient concourir à la division du pays. Mahamat Dingadjimbaye a fait savoir que son organisation mettra accent particulier sur la formation et le renforcement des capacités des observateurs électoraux