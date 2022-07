Tchad : la campagne de vaccination contre le Covid-19 lancé

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a démarré le 14 juillet 2022 dans certaines provinces. Elle va se poursuivre jusqu’au 23 juillet 2022. La caravane a démarré à N’Djamena, Bol et Ati.

L’objectif de cette campagne de vaccination est d’assurer une immunité collective chez la population cible de 18 ans et plus afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées à la Covid-19. A N’Djamena, c’est le délégué du gouvernement auprès de la commune qui a donné le coup d’envoi de la caravane. Il a exhorté les populations à se faire vacciner massivement pour être à l’abri de la covid19.

Le délégué provincial sanitaire du Lac a procédé à la même opération du côté de Bol. Dr Lackné Bademana Michelot explique que, les vaccins contre le covid-19 confèrent une protection contre la maladie en déclenchant une réponse immunitaire contre le virus. « L’immunité acquise grâce à la vaccination réduit le risque de développer la maladie et ses conséquences », ajoute-t-il. Il appelle également les citoyens à se faire vacciner massivement.