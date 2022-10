Tchad : la Banque mondiale accorde 63 milliards pour prévenir les crises alimentaires

Le ministère tchadien des Horizons économiques et la Banque mondiale ont signé ce 17 octobre 2022, un accord de partenariat de 63 milliards pour combattre l’insécurité alimentaire.

C’est un accord sous forme de don destiné au Programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP2). Il s’agit concrètement d’un montant de 105 millions USD. Le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, dans un communiqué explique que ce nouvel accord vise à améliorer l’efficacité du Tchad dans son effort à prévenir les crises alimentaires tout en renforçant les capacités d’adaptation de la base productive face aux changements climatiques.

Le même document ajoute que : «Ce montant additionnel vient en complément du financement actuel du Projet de Renforcement de la Productivité Agricole et Résilience au Climat (PROPAD) et s’inscrit directement dans les priorités du gouvernement de Transition à trouver des solutions aux problématiques qui accroissent la vulnérabilité de nos populations et affectent l’économie locale. »

Ledit projet touchera au moins 600 000 bénéficiaires directs, notamment des petits producteurs, des transformateurs agricoles, ainsi que des micros, petites et moyennes entreprises agricoles dont au moins 30% des bénéficiaires seront des jeunes et 40% des femmes.