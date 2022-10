Tchad : La BAD apporte un appui financier au secteur extractif

Un accord de don relatif au Projet d’Appui à la Gouvernance Economique et du Secteur Extractif (PAGES) a été signé entre le Tchad et la Banque africaine de développement.

Le gouvernement du Tchad à travers le ministre de l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale (MEPDCI), Moussa Batraki et le représentant de la Banque africaine de développement au Tchad, Lamine Ali Zeine ont signé le 03 Octobre 2022 l’accord de don relatif au projet d’appui à la gouvernance économique et du secteur extractif (PAGES). C’était en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim.

Le montant de cet accord qui s’élève à environ 5,3 milliards de Fran CFA. Il vise à soutenir le renforcement des capacités du pays dans le domaine de la gouvernance économique et du secteur extractif afin de contribuer à la création d’un cadre global de gestion des finances publiques plus résilient aux éventuels vecteurs de fragilité.

Le MEPDCI, Moussa Batraki relève que le Tchad se doit de renforcer sa politique budgétaire à travers la mobilisation de recettes et l’efficacité de sa dépense mais aussi appuyer des secteurs émergents à fort potentiel fiscale comme celui des mines.

Le Projet d’Appui à la gouvernance économique et du secteur extractif (PAGES) appuiera plusieurs départements sectoriels à savoir : le ministère en charge des Mines, des Fiances, du Pétrole, du Plan, la Chambre des Comptes, et l’Autorité de régulation des marchés publiques.