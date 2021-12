Tchad : la BAD accorde près de 8 milliards pour l’inclusion financière des femmes et des jeunes

Un accord de financement de 7,843 milliards de FCFA a été signé entre la BAD et le Tchad. Elle répond à la demande du Tchad pour le développement de la microfinance en soutien à l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes.

La signature dudit accord s’est fait entre le ministre en charge de l’Economie, Dr Issa et le représentant de la BAD, Lamine Ali Zeine. L’émissaire de la banque a souligné que «ce projet contribuera à la facilitation de l’accès des populations vulnérables aux services financiers et non financiers innovants et à favoriser la dynamique entrepreneuriale des femmes et des jeunes en milieu rural au Tchad. ».

Le ministre Issa Doubragne d’ajouter que, c’est une réponse à la demande pressante mais légitime des jeunes. Lequel est en alignement parfait avec la politique du Gouvernement et sera mis en œuvre dans quelques provinces. Notamment, le Chari-Baguirmi, du Borkou, du Kanem, du Mandoul, du Lac, du Sila, du Ouaddaï et du Wadi Fira.

Ce projet est également aligné au Plan d’Action de la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé (SNDSP, 2018-2021) du Tchad et la Vision 2030 « le Tchad que nous voulons », décliné dans les trois (3) Plan Nationaux de Développement (PND1, PND2 et PND3).