La ministre tchadienne de l’Hydraulique urbain et rurale, Tahani Mahamat Hassan a présidé ce 22 février à N’Djamena, la 5ème réunion programme de réhabilitation et du renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques du bassin du Lac Tchad (PRESIBALT) et du programme de réhabilitation de réinsertion socio-économique des groupes vulnérables du bassin du Lac Tchad

Cette réunion du comité de pilotage du PRESIBALT et du programme de réhabilitation de réinsertion socio-économique des groupes vulnérables du bassin du Lac Tchad a réuni les Commissaires et points focaux de la Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT). Elle est déterminante pour l’amélioration du bien-être des populations du bassin du Lac Tchad.

Les participants vont examiner, les programmes de travail annuel, le budget de l’exercice 2021 et le rapport sur l’état de mise en œuvre des recommandations de la 4ème réunion du comité régional de pilotage du PRESIBALT organisée à Yaoundé en 2019.

La ministre tchadienne de l’Hydraulique urbain et rurale fait confiance aux partenaires : « je voudrai me convaincre de la disponibilité de l’ensemble de nos partenaires techniques et financiers à maintenir le niveau d’engagement pour ne pas qu’on compromette le pari pris ensemble dans le cadre de l’engagement de la stratégie régionale de stabilisation des zones du bassin du Lac Tchad affectées par Boko haram et dont le lancement dans les pays membres est imminent ». Elle invite les partenaires à se mobiliser pour relever le défi.

Il est important de préciser que le programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad (PRESIBALT) est une opération régionale qui s’inscrit dans le Plan quinquennal d’investissement (2013-2017) de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT). Il tire à sa fin pour céder place programme de réhabilitation de réinsertion socio-économique des groupes vulnérables du bassin du Lac Tchad