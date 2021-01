Tchad : la 5ème édition du festival ‘’Yallade Goumoufock’’ va se tenir dans un climat de covid-19

L’artiste Roukika Bonon Augustin a annoncé ce jour que la 5ème édition du festival ‘’Yallade Goumoufock’’ se tiendra du 20 au 31 janvier 2021

Le festival Hip-hop junior, ’Yallade Goumoufock’’ vise à favoriser l’expression des droits des enfants et des adolescents à travers la création et l’expression artistique et culturelle. Afin d’accroitre, l’implication, la participation et le brassage des uns avec les autres. Ce festival vise également à donner naissance aux artistes.

Le promoteur de cet évènement fait savoir plus de 10.000 jeunes ont participé à l’édition précédente. Les sujets évoqués étaient entre autres, les droits fondamentaux des enfants, les objectifs de développement durables, l’excision, le mariage précoce, les mariages forcés et la scolarisation des filles et autres. « Cette cinquième édition est placée sous le signe de la perfection et de l’innovation dans les différentes rubriques », déclare Roukika Bonon Augustin

Les compétitions organisées à ce festival son entre autres la danse Hip-pop, l’interprétation, le rap et le slam.