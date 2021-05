Tchad : la 4ème édition du festival « Yhéni ndé » se tiendra au mois de juin

L’annonce a été faite le 26 mai 2021 par Noudjialbaye Palyo, directeur artistique du festival international « Yhéni ndé », à l’Institut Français du Tchad (IFT), au cours d’une conférence de presse

L’évènement se tiendra du 02 au 05 juin 2021 2021 à l’Espace Culturel Talino Manu (ECTM), et à l’Institut Français du Tchad (IFT), informe le directeur artistique du festival de danse « Yhéni ndé ». Le thème retenu est : « sauvegarde des patrimoines, créations artistiques contemporaines et libre circulation en Afrique centrale », la 4ème édition du Festival international d’Expressions Chorégraphiques «Yhéni ndé Tchad 2021 »

Le festival « Yhéni ndé », explique les organisateurs, cherche à : « sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel et notamment les aspects liés à la danse pour nourrir la nouvelle création chorégraphique ». Il s’applique aussi à outiller les professionnels par la formation, sensibiliser les leaders par le plaidoyer et mobiliser les masses populaires, pour que nos cultures nous restent et nous survivent tant ici qu’ailleurs. C’est une question de démocratisation de la culture pour tous les peuples.



Il s’agit de :« fédérer les acteurs de la création artistique du Tchad et d’Afrique centrale autour des problématiques de sauvegarde des patrimoines naturels et culturels, de promotion des nouvelles créations chorégraphiques et de libre circulation des biens et des personnes. »