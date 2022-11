Tchad : la 4ème édition du Festival Dary au Palais des arts et de la Culture

La 4ème édition du festival Dary, se déroulera du 24 décembre 2022 au 21 janvier 2023. La durée de cet évènement culturel passe de deux semaines à un mois.

Le ministre en charge de la culture présenté les innovations apportées à l’organisation du festival Dary cette année. En plus du changement de lieu pour le Palais de la culture, l’innovation la durée de l’évènement change. La quatrième édition du festival se déroulera du 24 décembre 2022 au 21 janvier 2023, soit un mois. Or les années précédentes l’évènement s’étendait sur deux semaines.

Le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du tourisme et de l’artisanat, Abakar Rozzi Teguil, fait savoir qu’un accent particulier sera mis pour faire découvrir la diversité et les richesses de nos régions. Il est également prévu un : « concours où la meilleure province du festival représentera le TCHAD lors des foires et salons auxquels nous participons à l’échelle internationale. »

« Une enveloppe de quatre cent millions (400.000.000) de francs CFA pour l’acquisition des livres et ouvrages au profit de la Bibliothèque Nationale et les autres structures culturelles. », informe le ministre en charge de la culture. Abakar Rozzi Teguil pense qu’avec les effets dévastateurs du changement climatique, il est temps de protéger notre patrimoine culturel, matériel et immatériel en mettant l’humain au centre de nos préoccupations.

Il est à noter que, le festival Dary est évènement culturel annuel qui prône la promotion et la consolidation du vivre-ensemble entre les filles et fils du Tchad.