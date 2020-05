Tchad : la 24e édition de la fête de la jeunesse dans un contexte de crise sanitaire

Cette année, la célébration est place sous le thème « jeunesse et citoyenneté responsable » et toutes les manifestations et festivités publiques sont interdites à cause du coronavirus.

Le Tchad célèbre ce vendredi 29 mai, la 24e édition de la fête nationale de la jeunesse. Elle est marquée par un contexte particulier imposé par la pandémie à coronavirus. Une situation qui a entrainé l’interdiction des manifestations publiques et festives comme dans les années précédentes. Le ministre de la promotion des Jeunes, des Sports et de l’Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye au cours de sa déclaration du 28 mai, a invité les jeunes à continuer à accompagner le Comité de gestion de la crise sanitaire dans la lutte contre le coronavirus.

Le ministre Mahamat Nassour Abdoulaye a exhorté ces jeunes en ces termes « l’heure n’est pas aux manifestations festives, la jeunesse à un fort engagement pour endiguer cette pandémie ».

Cette messe de la jeunesse qui se célèbre habituellement à travers des échanges, le brassage, la convivialité et la réflexion sur la vie des jeunes et leur devenir subit cette année le choc de la covid-19.

Dans sa déclaration en prélude à la fête, le ministre révèle que le thème de cette année est évocateur et trouve sa pertinence au moment où le pays traverse cette étape difficile. «Ces jeunes se sont engagés individuellement à travers les plateformes collaboratives ou d’autres organisations et regroupements pour porter nuits et jours au côté de Comité de gestion de la crise sanitaire, les messages de sensibilisation, d’information et d’éducation de nos populations sur le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation afin de prévenir cette pandémie mondiale », les félicite Mahamat Nassour Abdoulaye.

Pour rappel, la journée nationale de la jeunesse tchadienne célébrée ce jour, a été instituée par décret 158/PR/96 du 30 mars 1996.