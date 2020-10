La première dame du Tchad, Hinda Deby Itno, à travers son action « Soutenons leurs premiers pas à l’école » a remis des tables et des chaises à 20 écoles maternelles de N’Djamena

A travers la deuxième édition de « Soutenons leurs premiers pas à l’école », lancé le 6 octobre 2020, la première dame du Tchad, Hinda Deby Itno à travers la Fondation grand cœur, a offert 600 tables et des chaises destinés à 20 écoles maternelles dont 11 publiques et 9 privées de la ville de N’Djamena. Le matériel a été réceptionné au centre social n°4 de Klémat par la ministre de la femme et la protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh. La fondation a aussi remis aux enfants des kits scolaires et des jouets.

La fondation Grand cœur veut à travers ces actions créer un cadre propice pour l’apprentissage des enfants, indique sa secrétaire générale, Habiba Sahoulba. Elle veut également poser les premières marques d’une formation du citoyen qui se poursuivra tout au long de la scolarité, poursuit-elle.

La ministre de la femme et de la protection de la petite enfance, réceptionnant les matériels a précisant a précisé l’importance de la préscolarisation des enfants. Elle salue cette dynamique de la première dame à travers la fondation.

Rappelons que cette action fait suite au projet « soutien à l’école tchadienne » qui avait permis de remettre 23.000 tables-bancs à travers le pays.