Tchad : la 13ème assemblée générale du CORAF annoncée à N’Djamena

Du 25 au 27 janvier 2022, N’Djamena abritera la 13ème session ordinaire de l’assemblée générale de Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole (CORAF).

L’annonce a été fait au cours du point de presse de la ministre en charge de la culture, Kamougué née Dené Assoum. La 13ème assemblée générale sera placée sous le thème : « Accroître la présence du CORAF en Afrique centrale pour une meilleure prise en compte des besoins en recherche et développement agricoles. »

« Après plusieurs années d’actions, l’on se rend compte de la faible présence du CORAF ici en Afrique centrale. Pourtant, cette organisation est créée il y a presque 40 ans. Il y a donc lieu ici de se poser de vraies questions ; pourquoi le CORAF est-il faiblement représenté ici en Afrique centrale ?», s’est interrogée la ministre. Elle promet après, son interrogation, de donner le meilleur d’elle pour le CORAF prenne son envol en Afrique centrale après 40 ans d’existence.

Il est important de rappeler que, Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles, est une association internationale à but non lucratif regroupant les systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.