Tchad : Kouri-Bougoudi, l’exploitation de l’or sera régulée

Les ministres des Mines et des Finances ont été instruits, par le PCMT à l’effet de règlementer les activités et la commercialisation de l’or issu du site d’exploitation de Kouri-Bougoudi.

Dans la soirée du 05 juin 2022, le président du Conseil militaire de transition, Général Mahamat Idriss Deby Itno a rencontré les cadres et techniciens des ministères des Mines et des Finances, au sujet de l’exploitation de l’or à Kouri-Bougoudi. Les deux membres du gouvernement sont instruits de prendre le contrôle des sites et règlementer leur accès.

Mahamat Idriss Deby Itno, veut à travers cette décision, mettre fin à l’exploitation illégale de l’or. « Installer vos comptoirs, règlementer l’accès au site pour faire entrer l’Etat dans ses droits. Interdisez l’accès aux étrangers qui viennent exploiter l’or de manière illégale. Tout expatrié doit avoir une carte de séjour en cours de validité et une autorisation préalable du Ministère des Mines. Le Tchad n’est pas un marché où l’on entre et l’on sort comme on veut avec ses richesses minières selon ses convenances. », dirige le PCMT.

Le chef de la junte demande : d’ « autorisez les tchadiens qui désirent exploiter l’or de manière artisanale à accéder au site minier », quand tout sera prêt. Toutefois, il précise que, ces derniers doivent préalablement payer les droits d’accès au comptoir.

Le président de transition regrette que, l’exploitation et la vente clandestine de l’or de Kouri-Bougoudi fait perdre à l’Etat tchadien 57 milliards de F CFA. « Toutes les mesures édictées ici, doivent être mises en application. Au cas contraire, je ne quitterai pas Kouri-Bougoudi », laisse entendre, Mahamat Idriss Deby.

Il exige également la mise en place d’un Comité de gestion de 5% des revenus générés par l’or au profit de la province productrice. Et ordonne, l’ouverture d’un bureau des Douanes à Kouri-Bougoudi. « Toutes les marchandises en provenance de la Libye entrent ici, sans être dédouanées. C’est une perte pour le trésor public.»