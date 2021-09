Tchad : Kosmadji Merci rappelle que la rentrée des classes est fixée le 1er octobre

La rentrée administrative 2021-2022 a lieu ce mercredi 15 septembre 2021. C’est à cette occasion que le ministre en charge de l’éducation a rappelé la date de la rentrée pédagogique.

La rentrée administrative qui démarre vise à préparer la rentrée des classes. Elle donne lieu à d’intenses activités administratives visant à créer des conditions nécessaires pour un démarrage effectif des classes, informe le ministre de l’Education nationale. Dans la même veine le thème de cette année : « un esprit de cohésion pour une éducation de qualité ». Ce thème est un appel à la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif en vue de la restauration de l’école tchadienne dans son rôle de promotrice des valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et du développement de capital humain.

Le patron de l’éducation souhaite que gouvernance participative, rapprochée et productive. Il exhorte les Associations des Parents d’Elèves (APE) et les Comités de gestion à plus de cohésion . De plus, les ressources générées par les établissements doivent être gérées avec transparence. Cela doit se faire de façon rigoureuse et cela dans le seul intérêt.

» Je vous exhorte à l’amour, à la passion de notre métier et au respect de la déontologie professionnelle. »

Les chefs d’établissement doivent prendre des dispositions nécessaires pour faciliter la vaccination contre le Covid-19.