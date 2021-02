Tchad : Kalzeubet Pahimi Deubet a inauguré la maison d’arrêt et de correction de Klessoum

Le ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence, Kalzeubet Pahimi Deubet, a coupé ce 05 février 2021, le ruban inaugural de la maison d’arrêt et de correction de Klessoum à N’Djamena

L’inauguration de cet établissement correctionnel s’est fait en présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Chargé des droits humains, Djimet Arabi. Cette maison d’arrêt construite aux normes modernes sur une superficie de 34 000 mètres carrés. Soit une capacité de 1200 places. Il est segmenté des quartiers hommes, femmes et mineurs. Un quartier de haute sécurité a également été aménagé.

Des espaces de jeux, une église, une mosquée et l’infirmerie ont également été prévu dans cet établissement qui se veut moderne. Le Secrétaire général à la présidence à propos de ce nouveau centre pénitencier : « ce bâtiment est un centre de correction. Les détenus doivent refaire une nouvelle vie, ils n’auront plus à aller casser les boutiques, ni arracher les sacs des femmes ».

Le ministre de la justice, a déclaré que : « la maison d’arrêt et correctionnelle de Klessoum répond aux normes en matière internationale. Elle est l’accomplissement d’une politique pénitentiaire plus moderne, efficace et digne. Elle va accueillir la population carcérale de N’Djamena ainsi que celle d’autres provinces du Tchad ». Cet établissement vient concrétiser le projet portant modernisation de l’administration pénitentiaire, poursuit-il. C’est un projet annoncé en 2003 par les états généraux de la justice.