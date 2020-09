Le ministre secrétaire général à la présidence a mis en garde les membres du gouvernement contre la non-application sur le terrain, de la semaine nationale de l’arbre et des journées d’actions citoyennes

C’était au cours d’une réunion qu’il a convoqué ce 10 septembre. Etaient présents 13 membres du gouvernement, des directeurs généraux, le directeur de cabinet civil, le secrétaire général adjoint à la présidence et le maire de la ville de N’Djamena. La communication du ministre d’Etat, secrétaire général à la présidence était relative à l’immobilisme quant à l’application sur le terrain, de la semaine nationale de l’arbre, édition 2020 et des journées d’actions citoyennes pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021.

Il regrette que malgré l’appel à mobilisation respectivement lancé le 29 août et le 5 septembre dernier, moins de 5 gouverneurs ont lancé les activités. Rien n’a été fait à N’Djamena et dans les provinces. L’immobilisme est constaté, fait-il savoir.

Le ministre d’Etat invite les membres du gouvernement à mettre les mains dans la patte et s’assumer pleinement et entièrement pour la réussite de ces évènements dans les 23 provinces