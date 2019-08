Tchad : Internet Society entend améliorer le réseau internet

Internet society Chapter Chad a ouvert un atelier de la mise en place et gestion d’un point d’échange d’internet au Tchad.

L’objectif de cet atelier est de réunir les opérateurs et fournisseurs d’accès à internet afin d’améliorer la qualité des réseaux d’internet. C’est ce qu’a expliqué le président d’Internet society Chad, Tidjani Mahamat Adoum. Cette rencontre d’échanges est une initiative de la représentation de Internet Society au Tchad et parrainée par le ministère en charge des Postes et Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Pour cette occasion, les participants vont découvrir les meilleures pratiques mondiales associées dans l’identification, la négociation et l’obtention d’accord de « Peering » avec des réseaux qui assurent les meilleures valeurs ajoutées à leurs clients.

Pour le directeur général adjoint du ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la Communication affirme que « Le point d’échange internet sera un pilier du renforcement de la connectivité sur notre territoire. En effet, c’est une composante incontournable pour optimiser les coûts et améliorer la qualité du réseau internet de notre pays ».

Selon les organisateurs, les infrastructures de télécommunication initialement présentes sur le territoire tchadien ne permettent pas d’assurer une connexion suffisante de la population, à des prix attrayants.

Pour cette raison, le Tchad s’est engagé, comme plusieurs pays de la sous-région, dans le Programme de Développement des Infrastructures de Communications, afin d’augmenter la portée d’accessibilité nationale aux réseaux à large bande, c’est-à-dire des réseaux capables d’acheminer de hauts débits internet et ainsi réduire les coûts des services de communications sur le territoire, explique le directeur général adjoint du ministère.