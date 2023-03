Tchad : installation des cinq commissions spécialisées du Cost

Le 1er vice-président du Comité olympique et sportif tchadien, Bani Gata Ngoulou a procédé le 29 mars 2023, à l’installation des différentes commissions spécialisées.

Pour cette mandature du Comité olympique et sportif tchadien, le bureau exécutif a créé 5 commissions spécialisées pour l’aider dans ses missions quotidiennes et régaliennes afin de développer l’ensemble des stratégies d’orientation lui permettant de booster le sport tchadien.

Ces commissions spécialisées sont notamment, la commission finance, la commission juridique, la commission médicale et scientifique, la commission des athlètes et la commission femme et sport.

En installant, les membres des différentes commissions spécialisées, le 1er vice-président du COST Bani Gata Ngoulou a déclaré que, ces commissions ont la lourde charge de travailler en symbiose avec le bureau exécutif du COST. Elles auront le plein mandat de proposer des actions pouvant concourir à la préparation et participation du Tchad aux Jeix olympiques de Paris 2024.