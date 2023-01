Tchad : installation de la Coordination de la plateforme des femmes du G5 Sahel du Bahr -El-Gazel

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a installé le 17 janvier 2023, la Coordination provinciale de la Plateforme des femmes du G5 Sahel du Bahr-El-Gazel.

Cette plateforme a pour mission l’intégration du genre et des priorités spécifiques des femmes et des filles à tous les niveaux dans les pays du G5 Sahel pour un développement harmonieux, sécurisé, équitable, inclusif et durable.

Durant son séjour, Amina Priscille Longoh a également rencontré les organisations des femmes et des personnes handicapées avec qui elle a échangé sur les maux qui minent leur épanouissement.

Au nom du gouvernement, 1000 sacs de riz de 50kg et 300 bidons d’huile de 20litres ont été remis aux couches vulnérables du Bahr-El-Gazel. Des enveloppes d’un montant de cinq millions aux femmes et deux millions aux personnes vivant avec un handicap ont été remises.