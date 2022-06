Tchad : inspection des travaux d’urgence d’assainissement à N’Djamena

Les autorités administratives et communales de N’Djamena ont visité le 14 juin 2022, quelques travaux de drainage des eaux de pluie en cours de réalisation.

Le président de la cellule de suivi des projets des travaux d’urgence d’assainissement dans la ville de N’Djamena, Moussa Batraki, par ailleurs ministre des Affaires foncières, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, ont conduit une délégation sur les sites de travaux de drainage d’eau de N’Djamena.

Ils ont tour à tour visité, les travaux de digue au quartier walia, dans la commune du 9ème arrondissement, la délégation est allée inspecter également les travaux de mise à niveau du bassin de rétention de Santana, les travaux de construction de caniveaux sur la deuxième voie de contournement, les travaux de construction de dalots sur l’avenue Jacques Nadjingar et les travaux d’extension de la capacité de la station de pompage de Lamadji.

La délégation a relevé quelques difficultés techniques et financières constatées. Elle promet que des solutions rapides vont être proposées par les techniciens et les membres de cette cellule les transmettront aux plus hautes autorités du pays.

En rappel, la cellule de suivi des projets des travaux d’urgence d’assainissement dans la ville de N’Djamena a été mise en place par l’Arrêté N°04/PCMT/PMT/SGPM/2021 du 14 juin 2021 signé du Premier Ministre. Elle a pour mission de suivre les grands travaux d’urgence d’assainissement dans la ville de N’Djamena.