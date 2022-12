Tchad : inauguration d’une une unité d’urgence et de traumatologie

Une unité d’urgence et de traumatologie, réfectionnée et équipée par le ministère des affaires étrangères de l’Etat d’Israel, au centre hospitalier universitaire la référence nationale a été inaugurée.

L’unité d’urgence et de traumatologie, inaugurée ce 07 décembre 2022 a été réfectionné et inaugurée par l’agence israélienne internationale Mashav pour la coopération et le développement.

Le chef d’équipe technique ayant réalisé le projet, signale une séance de formation du personnel prévue en janvier 2023 pour mieux gérer l’unité de traumatologie et apporté les soins nécessaires aux usagers.

L’ambassadeur d’Israel au Tchad avec résidence à Dakar au Sénégal Ben Bourgel a indiqué que cette unité permettra renforcer la dynamique du personnel de l’hôpital dans la prise en charge des populations. Il a rappelé ensuite l’importance de la convention signée entre l’agence Mashav et le ministère de la santé publique et de la prévention qui a facilité la réalisation de ce projet.

Le ministre de la santé publique et de la prévention Dr Abdelmadjid Abderahim fait remarquer que ce service réhabilité et équipé répond à un besoin réel et les 16764 cas d’urgences notifiés en 2021 expliquent bien l’importance de cette unité dans la prise en charge des éventuelles situations d’urgences et des cas de traumatologie enregistrés au quotidien dans cette formation sanitaire.