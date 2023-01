Tchad : implication des femmes dans la prévention et la résolution des conflits

Le premier ministre de transition, a présidé le 19 janvier 2023, la cérémonie de validation du Plan d’Action National de la Résolution 1325 du conseil de sécurité du système des Nations Unies.

A quelques mois de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2023, le gouvernement décide d’impliquer la femme dans le processus de paix et sécurité. A travers Plan d’Action National de la Résolution 1325 des Nations Unies validé le 19 janvier.

Le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo a signifié l’importance d’impliquer les femmes dans les questions de paix, de sécurité, la gestion et la résolution des conflits. Il explique que le PAN 1325 est une des résolutions du DNIS et qu’il est d’actualité avec les priorités du gouvernement. Il félicite les acteurs ayant soutenu le processus d’élaboration. Le chef du gouvernement rend hommage au comité interministériel chargé d’élaborer ledit document.

La ministre du Genre et de la Solidarité et de la Solidarité a expliqué que le processus d’élaboration a commencé en 2019, une cartographie des priorités a été faite, des consultations locales et sectorielles, avant de commencer l’écriture du PAN, sa budgétisation, sa validation technique et aujourd’hui politique.

« La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité est un outil dont l’efficacité dépend de la capacité analytique à maîtriser les dimensions sexospécifiques des conflits et de la paix. L’efficacité de la résolution 1325 dépend aussi de la capacité technique à maîtriser et appliquer l’approche axée sur l’égalité entre les sexes. » C’est une explication du Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme OSAGI).