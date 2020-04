Tchad : Idriss Deby suspend la mesure fixant obligation du port de masque

Compte tenu de la situation socio-économique, le président Idriss Deby a instruit à la cellule de veille et de la sécurité sanitaire la levée de la mesure relative au port obligatoire de masque.

La réunion entre le Chef de l’Etat et la cellule de veille et de la sécurité sanitaire a eu lieu dans la matinée du 14 mardi avril. Après avoir évalué le pour et le contre du port obligatoire du masque grand public ou alternatif en se référant à la situation socio-économique du pays, l’assistance a opté pour la levée de cette mesure

Les propos du président ont été publiés sur la page de la présidence de la république du Tchad « J’ai reçu les membres de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire. Nous avons évalué les différentes mesures préconisées pour combattre le covid-19. De même, nous avons étudié la nécessité et l’urgence des mesures socio-économiques dictées par l’évolution de la situation »

Un communiqué signé du président de la cellule de veille de veille Kalzeube Payimi Deubet, lu à la radio national apporte plus de détails. La note indique c’est après avoir étudié la situation socio-sanitaire liée à la pandémie du coronavirus et de l’indisponibilité des masques en nombre suffisant sur le marché que, le gouvernement a décidé à compter de ce jour, de la levée des mesures relatives au port obligatoire de masque

Toutefois, le communiqué demande de continuer à respecter scrupuleusement les mesures barrières liées à la distanciation sociale d’un mètre.