Tchad : Idriss Deby salue le sacrifice des enseignants tchadiens

Ce jour, 5 octobre est célébrée, la journée mondiale des enseignants. A cette occasion, le président de la République leur a adressé un message en reconnaissance aux sacrifices dont ils font montre au quotidien

« Une profonde pensée à toutes les enseignants et tous les enseignants en ce jour marquant la Journée Mondiale des Enseignants. Je salué le sacrifice et le sens de responsabilité de ces dignes hommes et femmes qui s’évertuent pour le progrès et l’école tchadienne », a écrit le chef d’Etat tchadien sur son compte Tweeter ce lundi 5 octobre 2020.

C’est un message d’encouragement et de réconfort à l’endroit des instituteurs tchadiens qui à l’instar du monde célèbre la « Journée mondiale de l’enseignant ». L’édition de cette année est place sous le thème : « Enseignants : leaders en temps de crise et façonneurs d’avenir ». Le thème est évocateur pour le cas spécifique des enseignants tchadiens en ce sens que, ces derniers traversent une crise qui a failli aboutir à une entrée en grève. Ils revendiquent les frais de transport. Ils ont bénéficié de la promesse du gouvernement qui annonce le payement de cela avant Le mois de décembre 2020

La journée mondiale de l’enseignant a été proclamée le 5 octobre par l’UNESCO, depuis lors, elle est célébrée toutes les années. Elle marque le grand pas effectué en faveur des enseignants le 5 octobre 1966, lorsqu’une conférence intergouvernementale spéciale organisée par l’UNESCO à Paris en coopération avec l’OIT a adopté la Recommandations a adopté la recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant.