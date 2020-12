Tchad : Idriss Deby poursuit sa tournée à Ati, dans le Batha

Dans le cadre de sa tournée dans le Tchad, le Maréchal est arrivé ce mercredi à Ati, chef-lieu de la province du Batha. Cette visite marque la première étape de sa visite dans le centre du pays

« J’ai repris ce matin mon périple dans le pays profond. Je suis à Ati dans le Batha », a écrit le président de la République sur son compte Twitter. Il rend hommage aux populations pour l’accueil : « merci à mes frères et sœurs du Batha pour la mobilisation et la chaleur de l’accueil », a souligné Idriss Deby Itno.

Il a été accueilli à l’aéroport par des centaines de personnes bravant les mesures barrières de lutte contre le covid-19, sur le regard impuissant des forces de l’ordre. Le port du masque et la distanciation sociale n’étaient pas au rendez-vous, si non pour quelques officiels. Etaient présents, les hommes politiques, les autorités administratives, les autorités traditionnelles et militaires.

Les honneurs militaires ont été rendus au Maréchal du Tchad. S’en sont suivis, des pas de danses, des associations, des élèves et des membres du parti au pouvoir.

Au vue des promesses faites dans les autres provinces dans le cadre de cette visite, les habitants d’Ati sont impatients de savoir ce que le président leur a réservé. Les regards des uns et des autres étaient scintillants d’espoir à l’arrivée du numéro 1 du pays dans la circonscription. Après l’accueil, à lui réservé, Idriss Deby s’est rendu à sa résidence officielle.

