Tchad : Idriss Deby ordonne la reprise de la production du ciment

Ce 28 juillet, le président de la République a instruit la reprise des activités de production de ciments à la Sonacim. Cette recommandation intervient après la rareté du ciment et la flambée des prix sur le marché

Le chef de l’Etat a rencontré les différentes entités impliquées dans la chaine de production du ciment ce jour. C’est après avoir constaté la rareté du produit et la flambée du prix sur le marché que le numéro du Tchad a décidé de convoquer les responsables en charge de la société nationale de ciment et les ministres dont les départements sont directement concernés.

Les responsables de la société ont fait savoir que la structure tourne au ralenti pour diverses raisons, c’est ce qui explique selon eux la flambée des prix sur le marché.

Le ministre du pétrole et des mines, Oumar Torbo Djarma sort de la rencontre convaincu et promet que tout rentrera dans l’ordre avec les instructions fermes données par le président de la République. « « Aujourd’hui la société tourne au ralenti mais à la sortie de cette réunion tout rentrera dans l’ordre et la population aura accès au ciment de qualité à un prix abordable », promet-il. Il fait savoir que certaines difficultés auxquelles est confrontée la cimenterie datent de l’époque de la conception en 2012. « Certaines réserves ont été émises », d’aucuns ont été corrigés mais d’autres restent pendante, ajoute-t-il.

Les solutions seront rapidement apportées aux difficultés rencontrées pour la reprise de la production du ciment, assure le ministre du pétrole et des mines.