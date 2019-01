Tchad: Idriss Déby limoge les ministres du pétrole et des Postes

Le chef de l’Etat tchadien, Idriss Déby a limogé, vendredi, deux ministres de son gouvernement par du décret n°009 lu sur les antennes de la radio nationale.«Il est mis fin aux fonctions de deux membres du gouvernement chargés des départements ministériels ci-après : Mme Ndolenodji Alixe Naïùnaye, ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication et M. Boukar Michel, ministre du Pétrole et de l’énergie », peut-on lire dans l’article premier de l’acte présidentiel a constaté APA.

Le décret ne précise pas les motifs de ces deux limogeages. Il est juste précisé dans le document que les ministres de la Communication, porte-parole du gouvernement et le ministre des Finances se chargeront d’assurer leurs intérims.