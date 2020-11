Tchad : Idriss Deby invite à l’union du peuple banana de Bongor

Le président de la République a entamé ce jeudi 5 novembre une tournée dans la partie sud du pays. Au cours des échanges avec les représentants des jeunes et des femmes à Bongor, Idriss Deby appelle à la consolidation des liens de fraternité

Dans le cadre de son séjour à Bongor, le chef de l’Etat a rencontré plusieurs couches sociales. Les autorités administratives et militaires, les chefs traditionnelles, les organisations de la société civile et les corporations des jeunes et des femmes. Chaque entité a fait part des contraintes auxquelles elle est confronté. Les doléances retenues se rapportent entre autres aux besoins en infrastructures de base, aux grands projets de développement et à l’autonomisation des jeunes et des femmes.

A cette occasion, le Maréchal du Tchad a invité les habitants de Bongor de l’unité du peuple Banana, une communauté implantée dans la province du Mayo Kebbi Est. Il exhorte ceux à éviter de tomber sous le coup de la haine tribale et précise que tout tchadien est chez lui n’importe où au Tchad : « aucun tchadien n’est étranger ou qu’il se trouve sur le territoire ». « Ne permettez jamais à quiconque de venir casser cette tolérance, ne cédez aux sirènes des politiciens qui cherchent à diviser une nation qui progresse », conseille-t-il.

Le président de la république a insisté sur le patriotisme, la consolidation des liens de fraternité et le savoir-vivre.

Il a également fait savoir qu’une université publique et un hôpital seront construits à Bongor, province du Mayo Kebbi Est