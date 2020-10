Tchad : Idriss Deby interdit aux douaniers de saisir les marchandises en ville

Le président de la République du Tchad interdit aux gouverneurs de prendre les fonds dans les trésoreries et aux douaniers de poursuivre les commerçants à l’intérieur des villes.

Le chef de l’Etat, Idriss Deby Itno interdit fermement aux gouverneurs des provinces de faire : « les appels de fonds dans les trésoreries provinciales ». Il instruit tous ceux qui ont eu à le faire, de rembourser. Deuxièmement, il interdit aux douaniers de s’adonner aux : « courses-poursuites et/ou de saisir les marchandises en ville. Les contrôles et saisies doivent s’opérer au cordon douanier et enfin, la levée immédiate de toutes : « les barrières douanières anarchiques à l’intérieur du territoire ». Ce sont des injonctions émises par le Maréchal du Tchad et relayées au cours de l’évaluation des régies financières par le ministre secrétaire général à la présidence, Kalzeubé Payimi Deubet.

La réunion sur les régies financières de ce jour a été présidée comme il est de coutume par Kalzeubé Payimi Deubet. Elle a consisté à examiner les recettes et dépenses du trésor public. Y ont pris part, les ministres et directeurs en charge des institutions pourvoyeurs de recettes.

Les participants ont passé aux cribles toutes les institutions pourvoyeurs de recettes au trésor public. Les instructions du chef de l’Etat doivent être appliquées dans les plus brefs délais a précisé le secrétaire général à la présidence.