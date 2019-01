Tchad : Idriss Deby a reçu le ministre nigérian de la Défense

C’était au cours de son séjour à Am-Djarass. La rencontre entre les deux hommes a porté essentiellement sur les attaques de Boko Haram.

C’est hier que le couple présidentiel a rejoint la capitale tchadienne N’Djamena. En effet, depuis quelques semaines déjà, le Chef de l’Etat et son épouse séjournaient dans la localité de Am-Djarass. Durant séjours, Idriss Deby n’a pas stoppé ses activités. C’est ainsi qu’il a eu une rencontre avec le ministre nigérian de la Défense, Mansur Muhammed Dan-Ali.

Le principal sujet au centre de la discussion entre les deux hommes était la recrudescence des activités de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad. Cette question a fait l’objet récemment de deux sommets extraordinaires des pays membres de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) à Abuja et à N’Djaména.

Malgré les mesures prises lors de ces sommets, les attaques de la secte islamique non pas baissées. Au contraire. Et les conséquences directes de ses assauts dans le nord du Nigeria et à l’extrême-nord du Cameroun, sont les vagues de réfugiés qui affluent depuis quelques temps dans le pays.

C’est donc « dans l’optique d’étouffer la nébuleuse Boko-Haram dans son dernier retranchement que le ministre nigérian de la Défense, le général Mansur Muhammed Dan-Ali a fait le déplacement d’Am-Djarass pour rencontrer le Chef de l’Etat Idriss Deby Itno », peut-on lire sur le site de la présidence tchadienne.