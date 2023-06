Tchad : hôpital de Doba, le Centre intégré des services multisectoriels opérationnel

Le Centre intégré des services multisectoriels (CISM) de l’hôpital de Doba, dans la province du Logone oriental a été inauguré le dimanche 04 juin 2023.

Le CISM est destiné aux soins et prise en charge des femmes victimes des violences basées sur le Genre (VBG) et en particulier pour les soins des victimes de la fistule. Il a été inauguré par, la ministre du genre et de la solidarité nationale, Amina Pirscile Longoh, accompagnée de son collègue de la Sécurité et de l’immigration, Mahamat Charfadine Margui.

« 𝑳’𝒊𝒏𝒂𝒖𝒈𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝑰𝑺𝑴 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒓𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒂𝒖𝒙 𝑽𝑩𝑮 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒓𝒐̂𝒏𝒆 𝒍𝒆 𝒈𝒐𝒖𝒗𝒆𝒓𝒏𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒕 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒆𝒏 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒔 𝒎𝒆́𝒄𝒂𝒏𝒊𝒔𝒎𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒓𝒆́𝒑𝒐𝒏𝒔𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆́𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒂𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒅𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔 𝒏𝒆́𝒇𝒂𝒔𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕 𝒂𝒖𝒙 𝒔𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒔 𝑽𝑩𝑮 », souligne Mme Amina Priscille Longoh.

La ministre exhorte les femmes du Logone oriental à s’approprier le centre et le vulgariser auprès de leurs sœurs pour une prise en charge complète et gratuite.