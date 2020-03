Tchad : Hinda Déby reçoit Violette Kakyomya

La Première Dame tchadienne a accordé lundi matin une audience à la coordonnatrice du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakyomya.

Lundi 16 mars, Hinda Déby a reçu la coordonnatrice du système des Nations Unies au Tchad, Violette Kakyomya. Au cours de cet entretien, la diplomate onusienne est revenue sur sa mission au Tchad et sur la collaboration entre la Fondation Grand-Cœur et le Système des Nations Unies.

Sur les nombreux défis liés au développement du Tchad, que doit relever Violette Kakyomya, on note ceux avec la Fondation Grand-cœur.

Selon la diplomate, les discussions et réflexions vont se poursuivre pour renforcer la collaboration et élargir le champ de travail entre la Fondation et les différentes agences du système des Nations Unies concernées par les domaines clés d’intervention de la FGC.

La nouvelle coordonnatrice du système des Nations Unies entend mettre son expérience au service de la collaboration entre l’ONU et le Tchad.