Tchad-grogne de Faya Largeau: le gouverneur du Borkou exfiltré de la ville

Le gouverneur de la province du Borkou, général Ismat Issakha a été exfiltré de la ville de Faya le 23 novembre 2021. Ceci intervient après une semaine de manifestions pour exiger son départ.

Aucune communication officielle n’a encore été faite au sujet de l’évacuation du gouverneur. Mais tout, porte à croire que l’exfiltration est lié à la situation sociale actuelle. Depuis la semaine dernière, les jeunes de la ville de Faya manifestent pour exiger le départ du général Ismat Issakha . Des tirs à balles réelles ont été entendus durant la grogne. Un mort et des blessés ont également été signalés. La population qui exige son départ semble avoir eu gain de cause.

Tchad : tout savoir sur les mouvements d’humeurs à Faya

En effet, le 12 novembre 2021, le maire de la ville de Faya a exigé que tous les véhicules de marque Toyota soient peints de blanc. Il évoquait des raisons sécuritaires. Pour lui, les véhicules suscités ne doivent pas être confondus à ceux des militaires. Dans sa note, le maire précise qu’il agit sous instruction du gouverneur de la province. Un délai d’un mois a dès lors été accordé aux automobilistes pour refaire la peinture des véhicules. Sauf que, le même jour, la décision est entrée vigueur et les forces de l’ordre ont commencé à saisir certains engins.

Confronté à la situation sécuritaire et sociale, le gouverneur déclare qu’il a reçu des instructions fermes des plus hautes autorités afin de restaurer l’autorité de l’Etat en sécurisant les populations et leurs biens. Empêcher les phénomènes des coupeurs de route, des braquages et les trafics de drogue. Le général Ismat Issakha pense que ce sont les trafiquants, mécontents de ces mesures qui incitent les jeunes à manifester pour obtenir sa tête.