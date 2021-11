Le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), section s’Abéché entame dès ce vendredi 12 novembre 2021, une grève sèche et illimitée.

C’est à la suite d’une assemblée générale extraordinaire que les enseignants de la section SYNECS d’ Abéché entrent en grève. Ils exigent, le départ immédiat et sans délai du président de l’UNABA, Mahamat Seid. Le SYNECS affirme qu’il est le seul obstacle à l’application des revendications des enseignants de ladite université. Les enseignants et chercheurs entendent dès lors observer cette grève sèche et illimitée jusqu’à son départ.

Ce n’est pas tout, le syndicat exige également un audit de la gestion du président de l’université sur les deux dernières années. Notamment pendant les années 2019-2020 et 2020-2021. Et enfin, le SYNECS exige, une déclaration d’engagement des éventuels nouveaux responsables à faire appliquer les points de revendications des enseignants-chercheurs.