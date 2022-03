Tchad : gouvernement et centrales syndicales font le point de l’avancement du pacte social

Le ministre de la Fonction publique et les centrales syndicales se sont retrouvés le 09 mars 2022 pour faire le point de l’implémentation du pacte social. Ils ont évalué l’ensemble des engagements.

Au mois d’octobre 2021, le gouvernement et les centrales syndicales ont signé un pacte social de trois ans. Lequel devait permettre d’éviter les grèves et les manifestations pour un climat social apaisé. Ledit pacte comprend plusieurs engagements. La rencontre du ministre de la Fonction publique et les centrales syndicales visent à évaluer les points appliqués et les perspectifs avenirs. C’est ainsi que, le Ministre de la Fonction Publique Brah Mahamat, indique qu’en réalité, il est question de se retrouver régulièrement pour faire le point sur l’état d’avancement du pacte social triennal et ses différents points. « A ce jour même si la totalité des engagements n’est pas réalisée, beaucoup a été fait, les restes sont en cours de réalisation. Et nous sommes réunis pour vous assurer notre disponibilité à tout faire pour respecter à lettre ces engagements », confesse le ministre.

Parmi les points déjà réalisés on énumère entre autres : le paiement des arriérés de frais de transport de 2016, 2017, 2018 depuis le 18 novembre 2021 pour tous les ministères, le paiement effectif des reliquats de frais de transport de 2016, 2017 et 2018 pour les agents inactifs retraités et les droits des décédés de tous les ministères depuis 25 novembre 2021. Egalement, le paiement effectif des reliquats de frais de transport de 2019 aux agents du secteur de l’éducation.

De ce qui reste, l’on cite, le processus de reversement des enseignants scientifiques contractuels de l’éducation, le processus de restructuration de la CNRT et la révision du code de pension des retraités civils et militaires au Tchad en particulier et celle relative à la sécurité sociale en générale avec la création des organes de pilotage et de la mise en œuvre des travaux. Aussi, le démarrage des travaux de la commission technique paritaire en charge de l’immatriculation à la CNPS des agents contractuels de l’État

Le Président de la confédération syndicale du Tchad, Mahamat Hassan souhaite que, des organes soient mis en place pour permettre aux deux parties de mieux suivre ce pacte afin qu’il y ait la paix sociale.