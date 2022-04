Tchad : formation des jeunes filles sur les métiers des TIC

Dans le cadre de la Journée internationale des jeunes dans le secteur des TIC, deux ministères initient une opération de sensibilisation.

En prélude à la journée internationale des jeunes filles dans les TIC qui sera célébrée le 28 Avril prochain à Abeche dans la Province du Ouaddai, le Ministère des postes et de l’Economie Numérique et celui en charge de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance organisent des formations en Informatique et des sensibilisations dans les Écoles et Universités des quelques provinces du pays.

Les sites retenus sont Abéché (site National), N’Djaména, Doba et Kelo.

Le Thème retenu cette année est : «Accès et Sécurité des jeunes filles du Tchad aux TIC».

L’objectif de ces rencontres avec les jeunes filles est de les inciter à embrasser les TIC mais aussi à se méfier de mauvais usage.

D’autres rencontres sont prévues dans d’autres Écoles et Universités.

Notons que l’Union Internationale des Télécommunications a instauré le dernier jeudi du mois d’avril de chaque année à la célébration de la Journée Internationale des jeunes filles dans les TIC.