Tchad : formation des formateurs de l’Education sur l’enseignement à distance

Au total 56 enseignants suivent une formation sur l’enseignement à distance et la prise en main de la plateforme « ImaginEcole ». Ils sont partis de 10 provinces pour N’Djamena. Les travaux ont débuté le 11 novembre 2021.

Le directeur général du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mahamat Séïd Farah, a procédé au lancement de formation des formateurs de formateurs, sur l’enseignement à distance et la prise en main de la plateforme « ImaginEcole ». Le coup d’envoi a été donné au Lycée Technique Commercial de N’Djamena. Au total 56 enseignants participent aux travaux.

La plateforme « ImaginEcole » est une plateforme régionale, mise en place par la Confemen et l’Unesco pour 10 pays d’Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. Notamment, du Tchad, Niger, Cameroun, Sénégal, Mali, Benin, Togo, Burkina Faso, Côte-d’Ivoire et la Guinée.

L’objectif est d’assurer la continuité pédagogique dans le contexte de la COVID-19. Aussi de renforcer la résilience du système éducatif. Il est prévu, après cette formation des formateurs, des séminaires d’informations pratiques à l’endroit des inspecteurs de pool et des enseignants chargés de cours dans dix Provinces du Tchad. C’est une annonce du directeur général du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique, Mahamat Séïd Farah.