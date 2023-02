Tchad : formation des acteurs de la société civile pour la vaccination de masse

Le ministère de la Santé publique organise un atelier de formation pour le renforcement de capacité des organisations de la société civile (OSC) dans le cadre de la vaccination de masse.

Cet atelier regroupe 14 OSC qui vont acquérir des techniques relatives à la sensibilisation de masse pour la campagne de vaccination contre la Covid-19.

L’atelier permet aussi aux membres des organisations de la société civile de renforcer leurs capacités techniques en méthodologie d’intervention par rapport aux exigences du projet pour améliorer la couverture vaccinale dans les provinces du bloc 2 afin de mener à bien la prochaine campagne de vaccination contre la Covid-19.

Trois jours permettront à ces OSC de se familiariser avec les stratégies programmatiques et de finances par rapport aux normes de GAVI, de partager les expériences de terrain et de s’approprier des nouvelles stratégies enfin de faire plus de preuve sur le terrain mais aussi d’avoir une bonne couverture vaccinale selon les objectifs de l’alliance GAVI et la vision du gouvernement du Tchad mise en œuvre par le ministère de la Santé publique et de la prévention.