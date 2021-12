Tchad : formation des acteurs de la route sur les bonnes pratiques de la sécurité routière

Du 15 au 28 décembre 2021, les moniteurs des auto-écoles et des associations de la sécurité routière renforcent leurs capacités. C’est une initiative de l’Office national de la Sécurité routière (Onaser).

Au moins 2698 personnes perdent la vie des suites d’accidents de la circulation au Tchad. C’est une information de l’Office national de la sécurité routière. « La majorité des victimes a, au plus 30 ans d’âge, ce qui indique que c’est la jeunesse qui est le plus touchée par ce fléau » regrette, l’ONASER. C’est dans cette optique qu’il a été jugé nécessaire de former les acteurs impliqués dans la sécurité routière. Ces travaux entrent dans le cadre du plan d’action 2021 de l’office.

La formation sera découpée en deux. La première concerne les moniteurs des auto-écoles et durera deux semaines. La deuxième partie, concerne les associations œuvrant dans le domaine de la sécurité routière durera trois jours. Les travaux sont pilotés par le camerounais, Jean Francis Bonaventure Lekeufack, spécialiste de la sécurité routière.

Ouvrant les travaux, la ministre des Transports et de la Sécurité Routière, Fatimé Goukouni Weddeye fait une déclaratiion. « Il est inadmissible que les richesses produites par nos économies, du moins fragiles, soient perdues du fait des accidents de la route et que l’avenir du pays soit compromis car les coûts socioéconomiques des accidents de la voie publique font que la situation de l’accidentalité routière au Tchad est à la limite endémique.»

Les bénéficiaires sont venus de Moundou, Sarh, Doba, Bongor et Abéché. La ministre souhaite qu’ils s’impliquent personnellement au cours des assises.